Continúa a busca do octoxenario desaparecido en Carballo

A primeira hora deste luns continuouse o dispositivo de busca que trata de atopar a un home de 81 anos desaparecido no termo municipal de Carballo (A Coruña) o venres.

Tal e como explicaron a Europa Press fontes de Protección Civil de Carballo, a busca, na que participan membros deste corpo, así como familiares e veciños da zona, aínda non deu ningún resultado. No operativo peitéanse pistas próximas ao domicilio do desaparecido, aínda que nesta xornada se ampliará o campo de acción.

O octoxenario, José Lemos, falta da súa casa, localizada na Espanadeira, en Entrecruces, dende o pasado venres pola tarde, cando saíu do seu domicilio para acompañar uns parentes.