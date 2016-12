Interceptan en Vigo durante a fin de semana a catro condutores ebrios

Axentes da Policía Local de Vigo instruíron dilixencias xudiciais por senllos delitos contra a seguridade vial a catro condutores, un deles motorista, interceptados esta fin de semana cando se atopaban baixo os efectos das bebidas alcohólicas.

Tal e como informou a Policía Local, os primeiros condutores localizados foron un varón de 38 anos ao que lle practicaron a proba de alcoholemia ás 0,30 horas en Cánovas del Castillo, e un segundo condutor de 37 anos ás 7,35 horas na rúa Zamora.

Posteriormente, ás 21,34 horas do sábado na rotonda do Bicentenario dúas motocicletas, conducidas por varóns de 34 e 44 anos, sufriron unha colisión lateral. A raíz do acontecido realizóuselles o test de alcoholemia aos pilotos, un dos cales deu positivo.

Finalmente, ás 7,15 horas do día de Nadal tivo lugar en Rosalía de Castro un accidente polo que un turismo se saíu da vía pola que circulaba. O condutor someteuse á proba de alcoholemia, con resultado penal.