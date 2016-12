Micah P. Hinson actúa este martes en Santiago con entradas esgotadas

O artista estadounidense Micah P. Hinson actúa este martes en Santiago de Compostela (Sala Riquela), no marco dunha pequena xira de concertos por España en datas de Nadal. As entradas están esgotadas.

Nacido Memphis, pero residente en Abilene (Texas) dende temperá idade, Micah P. Hinson "móvese pola herdanza do folk-rock clásico e refinado coa forma de entender a angustia e a calma da súa xeración", tal e como relata a organización do concerto.

Este guitarrista e cantautor volve a Galicia logo do seu paso por diversas cidades nos últimos anos, onde evolucionou de figura emerxente a artista consolidado como "referente xeracional para unha ampla minoría" na escena alternativa.

En 2015 realizou a xira do décimo aniversario do seu álbum de debut, 'Micah P. Hinson And The Gospel Of Progress' (2004), "unha obra que xa brillou no seu día (sobre todo a partir de 2005, cando comezou despuntar) e que mantén toda a súa vixencia".

En maio de 2015 publicou o disco 'Broken Arrows', case por enteiro instrumental, entre a psicodelia e o son western, que asinou conxuntamente co seu amigo e colaborador T. Nicholas Phelps. Nos próximos meses ten previsto publicar un novo álbum, aínda sen data confirmada.