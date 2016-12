Carmela Silva quere reunirse con Feijóo para impulsar o turismo en Pontevedra

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, tendeu a man á Xunta de Galicia para "traballar conxuntamente" polo sector turístico para "consolidar" os "bos datos" que se rexistraron durante este ano 2016, algo que confía en trasladar ao presidente, Alberto Núñez Feijóo, nunha reunión.

Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra | Fonte: infohispano.com.ar

A presidenta do organismo provincial pontevedrés quere falar co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para trasladarlle que "a Xunta ten que facer un esforzo para aglutinar ás catro deputacións para traballar conxuntamente no sector turístico". Segundo explicou aos medios, dende a Deputación de Pontevedra apóstase "pola excelencia" en todos os servizos como ferramenta para conservar os bos datos.

Neste sentido, a presidenta apuntou que "seguramente" hai que mellorar os equipamentos hoteleiros, hostaleiros e demais, polo que Carmela Silva pediu "un esforzo" ao goberno galego para que impulse un "grande proxecto de modernización dos equipamentos turísticos". "Eu espero reunirme pronto co señor Feijóo, porque é unha das cuestións que quero poñer enriba da mesa", dixo ao respecto Silva.

Dende a Deputación de Pontevedra o goberno provincial ten aprobado un Plan básico de turismo, que é a guía" que vai servir para dar o seguintes pasos, a partir de xaneiro, cando empezará unha rolda de contactos co sector.

Carmela Silva indicou que, entre os "retos" que a Deputación ten por diante, se atopa "traballar xunto ao sector turístico para ofrecer cada día máis calidade".

Carmela Silva explicou que nas Rías Baixas non desexan "un turismo masivo" e que os turistas "veñan unha soa vez", senón que insistiu na "calidade e a excelencia" para que "a xente queira volver vir" o que implica que "hai que cumprir as expectativas para que a xente queira volver".