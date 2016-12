Sete emisoras de A Coruña celebran o 3 de xaneiro a IV edición do programa solidario 'A Radio Conta'

Sete emisoras de A Coruña --Radio Galega, RNE, Radio Coruña-Cadena Ser, Onda Cero, Radio Voz, Cope e Radio Marca-- celebrarán o 3 de xaneiro, no Teatro Rosalía de Castro, a IV edición do programa solidario 'A Radio Conta'.

Os beneficios que se recaden con esta iniciativa estarán destinados á Asociación Agalure, que dende hai 23 anos loita contra a ludopatía e outras adiccións sen substancias.

A presentación desta nova edición tivo lugar nun acto celebrado na Casa do concello coruñés. Sobre esta iniciativa, Moncho Viña, condutor deste especial, indicou que busca "visibilizar" o traballo das entidades sociais da cidade, ademais de "render homenaxe" aos profesionais da radio local.

Nesta cuarta edición, o programa -que terá lugar dende as 17,30 ata as 20,00 horas e que se será retransmitido de forma simultánea polas sete emisoras- contará coa participación do alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro ao que o actor Paco Lodeiro, imitando o exrexedor Francisco Vázquez, entrevistará.

Tamén estará o actor Martiño Rivas. A eles, sumaranse as actuacións de Cántigas dá Terra, Curtis e Teixeiro, Sés, Os dá ría e Sito Sedes. O programa contará tamén coa presenza dos xornalistas Arturo Lezcano, Xaime Arias e Sabela Romar.

ACHEGAS SOLIDARIAS

A entrada ao Teatro Rosalía será gratuíta e con donativo voluntario. A iniciativa promove tamén a colaboración a través dunha 'fila cero' e poderanse facer achegas a través do número de conta ES67 2100 5827 0002 0004 5904, da Asociación Agalure.

Sobre esta iniciativa, o secretario da entidade, Gerardo Rodríguez, destacou o apoio que supón "para poder seguir levando a cabo proxectos". Así, recordou que, nestes momentos, atenden unhas 150 persoas tanto nas provincias de A Coruña e Lugo.

Deste colectivo, remarcou tamén que pasaron de atender a persoas cunha media de idade de entre 35 e 45 anos, por casos como a dependencia ás máquinas comecartos, a unha atención xa de novos de entre 18 e 24 anos, na súa maioría por adicción ás casas de apostas.