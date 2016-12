BNG pide a comparecencia no Parlamento do conselleiro de Sanidade tras ampliarse a homicidio a causa de Hepatite

A líder do BNG, Ana Pontón, esixiu a comparecencia no Parlamento do conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, para que explique a posición da Xunta ante o auto da Audiencia Provincial de A Coruña que acorda ampliar a un suposto delito de homicidio imprudente a investigación a dous altos cargos do Sergas pola subministración de tratamentos a enfermos de Hepatite C.

A tamén voceira parlamentaria dos nacionalistas galegos na Cámara autonómica fixo esta petición nunha rolda de prensa ofrecida este luns, na que tamén esixiu a dimisión do vos dous altos cargos investigados. En concreto, foron chamados a declarar o xerente da área sanitaria viguesa, Félix Rubial, entón director de Asistencia Sanitaria; e a subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado.

"Estase a poñer enriba da mesa como os recortes en materia sanitaria poden ter ou tiveron efecto sobre a saúde das persoas e que mesmo poden acabar provocando mortes", asegurou a dirixente nacionalista, que subliñou que "ante unha cuestión como esta se deberían asumir responsabilidades políticas".

Sobre esta cuestión, Ana Pontón considerou que "se se produce esta imputación é porque a Fiscalía vai que pode haber indicios dun delito". "Isto significaría un precedente moi importante no Estado español a respecto do que significaron os recortes no ámbito sanitario", manifestou.

Por iso, pediu que se asuman "responsabilidades políticas" e emprazou o Executivo autonómico a "ser máis sensible" xa que, como recordou, "detrás desta demanda están as persoas afectadas" polos recortes en materia de sanidade".

"Creo que por respecto aos propios afectados, á sociedade e a este parlamento, o lóxico sería que o Goberno viñese a comparecer", sinalou Ana Pontón, que asegurou que "legalmente é posible" e que "o único" que fai falta é "a vontade política".

REXEITAMENTO DOS POPULARES

Pola súa parte, preguntado ao respecto nunha rolda de prensa ofrecida este luns, o voceiro parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, asegurou que esta cuestión "non está na orde do día" do pleno que arranca este martes e subliñou que "alterar" o que foi "acordado na Xunta de Portavoces" sería "un mal precedente".

"É posible que exista marxe legal pero estableceriamos un principio moi negativo para o funcionamento desta Cámara e fundamentalmente para o traballo da oposición" polo feito de que "a maioría puidese alterar a orde do día que previamente foi establecida" pola Xunta de Portavoces", manifestou.

Nesta liña, asegurou que "condicionar ao Parlamento, nesta ou outras cuestións, a unha actualidade que está condicionada pola existencia dun auto xudicial non me parece o máis oportuno", subliñou.

Así mesmo cuestionado sobre a súa postura ante o auto que amplía a homicidio a investigación, Pedro Puy se remitiu ás declaracións do conselleiro de Sanidade e recordou que "a Xunta colabora coa Xustiza". "Todos esperamos que a Xustiza actúe coa independencia que estas cuestións requiren", apuntou.

Tras iso, recordou que a Xunta de Galicia destina ao ano "máis de 1,000 millóns de euros" ao gasto farmacéutico dun presuposto total de "9,000 millóns". "Isto dá idea do esforzo que toda a sociedade está a facer para que a protección sanitaria e a aplicación farmacolóxica axeitada funcione ben", sinalou.

Ademais, destacou que "nos últimos anos" en Galicia foron aplicaron "máis de 4,700 tratamentos de Hepatite C", dos cales "1,137 foron anteriores á entrada en vigor en todo o territorio español do acordo sobre a aplicación destes fármacos".