O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, celebrou o acordo acadado por BNG e Marea de Pontevedra o pasado venres para sacar adiante os presupostos municipais, xa que cre que "facilita as conversacións" coa formación frentista no Concello de Santiago para aprobar as contas do próximo ano.

Martiño Noriega en rolda de prensa | Fonte: santiagodecompostela.gal

En declaracións aos medios este luns en Santiago durante a súa visita ao Campus navideño da futbolista Verónica Boquete, o rexedor compostelano cualificou de "moi positivo" o acordo ao que chegaron a 'marea' e o Goberno local de Pontevedra para aprobar os presupostos. "Era o que moitos esperabamos na cidade e no conxunto do país", engadiu.

O pasado venres, o pleno municipal de Pontevedra aprobou os presupostos para o próximo ano grazas á abstención dos dous edís de Marea de Pontevedra. O goberno local de Pontevedra conseguiu aprobar os seus presupostos despois de aceptar a incorporación de cinco emendas de Marea referidas a servizos sociais, transporte público, renda social, un centro cívico na parroquia de Lourizán e a reforma da Praza da castaña.

"O feito de que haxa un acordo en Pontevedra BNG e Marea creo que é positivo para o conxunto da esquerda do país e tamén para os concellos que queren poñer en marcha proxectos alternativos", manifestou Noriega.

Deste modo, Noriega celebrou a incorporación de varias iniciativas promovidas pola 'marea' no eido social, un "espazo de encontro" entre BNG e as mareas municipalistas que agarda que "a dinámica local" de Santiago "alimente" para que a capital galega teña "uns presupostos en breve".

"A ninguén lle escapa que a situación en Pontevedra podía condicionar a de Compostela e outros concellos. Sobre todo polo que podía xerar de precedente e non só por sentar un precedente senón polo feito de darse debates sobre as enmendas", trasladou.

CONVERSACIÓNS CON PSOE E BNG

Así as cousas, avanzou que Compostela Aberta manterá este luns unha reunión co grupo do BNG para buscar o seu apoio de cara á aprobación dos presupostos do próximo ano, que Noriega confía que sexan avalados polo pleno municipal "en xaneiro, bastante antes que o ano pasado para poder executalos con máis garantías".

Así mesmo, Noriega matizou que nas negociacións para sacar adiante os presupostos "se están a priorizar" as conversas con PSOE e nacionalistas, xa que, malia que "houbo contactos" co PP, "é moito máis difícil chegar a un acordo" cos populares que "co resto das forzas".