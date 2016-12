O alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, manifestou que a sentenza que obriga o Concello a asumir o custo do arranxo das beirarrúas afectadas polos vados "non cambia nada" na práctica xa que "non se estaba a aplicar sobre as comunidades dende hai meses".

A pasada semana, unha sentenza do xulgado Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago deu a razón a unha comunidade de veciños e, deste xeito, anulou a ordenanza pola que os propietarios debían asumir o custo do arranxo dos danos que causan nas beirarrúas as entradas a garaxes.

En declaracións aos medios este luns, Noriega indicou que "a sentenza non altera nada na práctica" porque "dende que se deu o debate plenario", a "interpretación" da ordenanza do Concello "está a ser arranxar a entrada" a vados con cargo ás arcas municipais.

"A sentenza clarifica a interpretación da ordenanza e no día a día non cambia nada porque xa non se estaban a aplicar sobre as comunidades os arranxos dos vaos dende hai meses", trasladou Noriega.

Segundo esta ordenanza, o Concello reservábase a opción de realizar as obras para emendar os danos e, despois, pasar a factura á comunidade de propietarios.

"IMPACTO" DA SENTENZA

"Sorprendeume o impacto que tivo a sentenza logo de todas as que levamos ao longo do ano con importantes cargas contra o Concello e das que a penas se fala", asegurou, para logo criticar que este fallo "sirva para imputarlle o resto das sentenzas á xestión de Compostela Aberta ao longo deste ano e medio cando son todas do pasado".

Por último, manifestou que descoñece se algunha comunidade de veciños chegou a asumir os gastos dos arranxos. "Se hai algún tipo de reclamación por algunha comunidade estudarase porque a sentenza xera precedente", remarcou.