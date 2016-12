A Xunta destinará preto de 30 millóns de euros á reestruturación da propiedade agraria, un 29% máis que en 2016

A Consellería de Medio Rural destinará un total de 28,5 millóns en 2017 a impulsar a reestruturación da propiedade agraria en Galicia, 6,5 millóns máis que o ano anterior, o que supón un incremento do 29 por cento.

Segundo informou a Xunta este luns nun comunicado, esta partida permitirá mellorar as condicións estruturais das explotacións, de forma que se incrementa a súa base territorial e a súa competitividade, algo que repercute especialmente no sector gandeiro e, polo tanto, no lácteo.

Nos próximos catro anos a Xunta investirá 80 millóns de euros para poñer fin ás 130 reorganizacións parceiras abertas, que afectan a 117 mil hectáreas e a preto de 92 propietarios. Grazas a estas partidas, en 2016 entregáronse títulos de sete parcelas e aprobouse a toma de posesión doutras 11, un proceso que beneficia a preto de 14.000 persoas.

A Xunta tamén destacou a implantación do Mecanismo Agrario de Reestruturación Comunitaria da Superficie (modelo Marcos), un proxecto piloto que busca aumentar e mellorar a base territorial das explotacións vacúas de leite a través da reorganización de parcelas abandonadas na actualidade.

Esta iniciativa complementa as reestruturacións parceiras tradicionais, pois traballa con zonas de pequeno tamaño, de entre 50 e 200 hectáreas. En termos xerais, consiste nun intercambio voluntario ente titulares de explotacións e arrendamentos dos predios non utilizados.