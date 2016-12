Os bombeiros de A Coruña disporán de novos traxes máis resistentes a posibles riscos

Os bombeiros de A Coruña disporán dun novo equipamento máis resistente a posibles riscos. En concreto, serán 110 novos traxes de intervención con última tecnoloxía. A eles, sumaranse outros 110 traxes especiais para auga.

A entrega tivo lugar no Parque Municipal de Bombeiros nun acto coa presenza do alcalde herculino, Xulio Ferreiro.

En concreto, os bombeiros recibiron traxes de intervención confeccionados con tecido PBI, máis resistente a riscos mecánicos, térmicos e químicos e empregado, segundo recordou o rexedor, por astronautas da NASA ou polo servizo anti incendios de Nova York.

Neste caso, a inversión ascendeu a máis de 143.000 euros. A esta contía, súmanse outros 35.000 euros para outros 110 traxes especiais para auga. "A principal novidade é que ofrecen unha visibilidade maior, así como espazo para poder levar o equipo de prevención", expuxo Ferreiro.

Por outra banda, trátase, segundo se explicou na presentación da nova equipación, de traxes máis lixeiros que non se fonden nin gotean, non xeran fume e que non actúan como combustible. Ademas, soportan maior temperatura, mentres que pesan dous quilos menos que os traxes que os bombeiros de A Coruña tiñan ata agora.