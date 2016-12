As diferencias entre pablistas e errejonistas tamén dividen a Podemos Galicia

A secretaria xeral de Podemos Galicia e deputada autonómica de En Marea, Carmen Santos, saíu este luns en defensa do líder do seu partido, Pablo Iglesias, ao tempo que afeou os 'errejonistas' que secunden "actitudes, dinámicas ou estratexias que prexudican moito a Podemos.

Carolina Bescansa, Pablo Echenique e Carmen Santos | Fonte: EP

Así o manifestou en declaracións aos medios, ao fío da crise aberta na formación morada polas diferenzas entre o sector afín a Igrexas e os partidarios do seu número 2, Íñigo Errejón.

Carmen Santos lamentou que "certas persoas, cargos e militantes de Podemos, que se sitúan publicamente como afins a Errejón", están a levar a cabo "prácticas que prexudican moito a Podemos. Así, no caso de Galicia, referiuse expresamente á "famosa dimisión en bloque que provocou a dimisión de Breogán Riobóo (anterior secretario xeral)", e a cargos como os deputados Ángela Rodríguez (que optou sen éxito a liderar Podemos Galicia) e Antón Gómez Reino.

A secretaria xeral de Podemos Galicia, que precisou que Íñigo Errejón "é unha persoa absolutamente fundamental" para o seu partido, defendeu a posición do secretario de Organización, Pablo Echenique: "O que el quería era explicar que non se pode secundar, nin sequera co silencio, este tipo de actitudes, dinámicas ou estratexias arbitradas, que prexudican tanto a Podemos, e que nos levan a un escenario de lea interno constante que non é certo".

Así mesmo, lamentou que esas posicións tamén prexudican a Pablo Iglesias, ao que defendeu porque "está a poñer a cara" polos seus compañeiros "para conseguir un cambio político" en España.