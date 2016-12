A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, deixou claro que a súa formación "non repetirá o esperpento" protagonizado polos grupos municipais do PP, Ciudadanos, PSOE e Marea de Pontevedra que inicialmente acordaron un presuposto alternativo ao do goberno municipal de Miguel Anxo Fernández Lores, quen finalmente logrou aprobar as súas contas coa abstención dos dous edís da Marea.

A líder do BNG pronunciouse deste modo ao ser preguntado sobre a posición da súa formación de cara ás negociacións dos presupostos das cidades galegas tras o cambio de postura da Marea de Pontevedra no pleno municipal do pasado venres.

"Alegrámonos de que a marea rectificase ese pacto que tiña co PP de Pontevedra para impoñer uns presupostos alternativos ao Goberno municipio", manifestou Ana Pontón, que lamentou que o PSOE "siga bailando" en Pontevedra "ao son que marca o Partido Popular".

Así mesmo, recordou que, "dende un primeiro momento", o BNG "dixo que non había ningún perigo de contaxio" e que "en ningunha das cidades" íase aliar co PP" para pactar os presupostos. "Nós non nos equivocamos de inimigo", sinalou.

Ademais, preguntada polas negociacións en cada urbe, considerou que os acordos "deben producirse a nivel municipal". "Cada alcalde terá que xestionar, nós como organización política sempre temos unha posición construtiva nos lugares nos que estamos na oposición", indicou.

Por último, tras insistir en que os debates se levarán a cabo "en cada unha das cidades", subliñou que "o BNG ten moi claro que non vai facer pinza co PP".