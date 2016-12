Denuncian por exceso de velocidade a 28 condutores interceptados este Nadal en controis transfronteirizos con Portugal

A Garda Nacional Republicana (GNR), de Portugal, e a Garda Civil dispuxeron durante a época de nadal distintos controis transfronteirizos conxuntos, polos que o pasado día 23 formularon senllas denuncias a un total de 28 condutores que superaban a velocidade máxima permitida.

Segundo informou o Instituto Armado, o subsector de Tráfico de la Guardia Civil e as Brigadas de Tránsito da GNR do norte de Portugal, coordinan estes dispositivos co obxectivo de previr posibles accidentes entre España e Portugal, así como fiscalizar e controlar o tráfico nestas datas de "desprazamentos masivos".

Neste marco, o primeiro control foi o día 23 na ponte internacional da a-55, que une Tui e Valença, no que se reparou especialmente en dúas infraccións que son "causas determinantes" en moitos dos accidentes graves: O consumo de alcohol e drogas, se ben non se detectou ningún condutor que dese positivo; e o exceso de velocidade, motivo polo que se impuxeron 28 denuncias.