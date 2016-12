A Xunta lanza unha campaña informativa para asesorar os afectados polas cláusulas chan

A Xunta, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, lanzará unha campaña para informar aos consumidores sobre a última sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea sobre as cláusulas chan. A campaña comezará o próximo martes 27 en A Coruña e percorrerá as principais cidades galegas nas seguintes semanas.

Segundo informou este luns a Xunta nun comunicado, nesta primeira xornada participará a presidenta do Instituto Galego de Consumo, Sol Vázquez Abeal, e terá lugar na sede da Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios de A Coruña ás 18,00 horas.

Esta campaña lánzase despois de que o pasado mércores, 21 de decembro, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ditaminase que os bancos españois deben devolver o diñeiro cobrado de máis aos consumidores afectados pola existencia de cláusulas chan "abusivas" --segundo as cualificou a xustiza comunitaria-- nos seus contratos hipotecarios.

Para facilitar o acceso a esta información, a Administración autonómica tamén publicou na web de Consumo (https://consumo.xunta.gal) un documento no que explican as instrucións sobre como proceder para reclamar ante as entidades financeiras, así como un modelo de formulario para realizar a reclamación e a citada sentenza.

Así mesmo, os cidadáns poden recibir información e asesoramento nas oficinas do Intituto Galego de Consumo, a través do teléfono gratuíto 900 231 123 ou nas oficinas municipais de información ao consumidor e asociacións de consumidores e usuarios.