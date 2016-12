Os 2.500 avogados de oficio en Galicia cobrarán un 10% máis o próximo ano

Os aproximadamente 2.500 avogados da quenda de oficio cos que conta Galicia cobrarán un 10% máis o próximo ano, ao incrementarse nun millón de euros os destinado pola Xunta a asistencia xurídica gratuíta nos presupostos de 2017 ata máis de 11 millóns de euros.

O vicepresidente da Xunta e conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, destacou o "esforzo" do Goberno galego para "cumprir un compromiso" cos avogados galegos para subir o destinado a xustiza gratuíta nun 10% en 2017.

En declaracións aos medios, resaltou a "boa xestión" da Xunta neste tempo para "facer todo o posible" co fin de que os profesionais "cobrasen en prazo". Actualmente, os avogados da quenda de oficio en Galicia tardan en torno a un mes en recibir o seu honorarios, sobre o cal Rueda subliña a "rebaixa substancial" que se produce respecto aos "máis de tres meses que tiñan que esperar" en 2009.

A isto únese que a Xunta paga arredor do 8% do total que supón o labor administrativo dos colexios de avogados para xestionar a quenda de oficio, o cal Rueda considera "de xustiza" polo "labor social fundamental" que realizan. Neste caso a peche de 2016 estará aboado integramente o correspondente a 2015.

A COMUNIDADE QUE "MÁIS PUNTUALMENTE PAGA"

Pola súa banda, o presidente do Consello da Avogacía Galega, Evaristo Nogueira, dixo que é un "día de alegría", porque se aumentarán un 10% os honorarios dos profesionais da quenda de oficio en 2017.

Nogueira, que tamén é membro do Consello Xeral da Avogacía Española, remarca que Galicia é a comunidade "que máis puntualmente paga", tanto no tocante á quenda de oficio coma "no 8 por cento" que achega a Xunta, que "é o tope" que marca a lei para as comunidades.

Así, comparou que mentres se aboan os salarios aos avogados de oficio no prazo dun mes, "hai comunidades que están a tardar máis dun ano" en cobrar.

VIOLENCIA MACHISTA E XULGADO DO SOCIAL

Xunto a isto, Evaristo Nogueira fixo un chamamento ás mulleres que sofren violencia machista para que teñan "claro" que "teñen dereito antes de presentar a denuncia de ser asesoradas por un avogado".

Ao respecto, explica que cando unha muller chega a unha dependencia policial, antes de redactar a denuncia, debe solicitar ao funcionario que o atenda que chame un avogado de oficio, porque "ten dereito".

Así, fai fincapé en que "non é o mesmo" que unha denuncia a faga a propia muller maltratada ou se leve a cabo "co asesoramento de especialistas en violencia de xénero", xa que "o éxito procesual, penal, desa denuncia moitas veces é diferente".

Preguntado sobre a demanda dun novo Xulgado do Social en Santiago e sobre se tratou esta cuestión con Rueda, Evaristo Nogueira respondeu: "Estou convencido de que de aquí a un ano o vicepresidente e conselleiro de Xustiza será benevolente cos cidadáns de Santiago de Compostela".