"O mellor pobo do mundo"

“Es una inmensa alegría para mí ser nombrado embajador del mejor pueblo del mundo”, chegou a afirmar durante o acto. Lucas Vázquez, xogador coruñés do Real Madrid, foi investido este luns embaixador do Concello de Curtis, onde naceu hai 25 anos e onde comezou a súa exitosa traxectoria futbolística nas Escolas Deportivas Municipais. A entrada do galego na lista para a pasada Eurocopa de Francia obrigara ao concello coruñés a aprazar o acto de entrega do título de embaixador, outorgado nun pleno do pasado mes de febreiro e previsto inicialmente para a primeira quincena de xullo.

Lucas Vázquez, no acto que recibiu o título de 'embaixador' de Curtis. | Fonte: @futgal

Lucas aproveitou o parón da Liga e a súa visita a Curtis polas festas do Nadal para recoller o título acompañado da familia, dos amigos e de numerosos veciños da localidade, e este mesmo martes debe voltar aos adestramentos co seu equipo. “É un pracer estar aquí con tanta xente á que quero”, dixo o xogador internacional. A homenaxe celebrouse no salón de actos do Recinto Feiral, coa presenza das autoridades locais e do presidente da Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán.

Lucas Vázquez (1 de xullo de 1991) tamén dará nome ao campo de fútbol de Curtis trala súa remodelación, a petición do Centro Cultural e Deportivo da localidade e tralo apoio recibido no último pleno municipal.

“Recuerdo como si fuera ayer cuando jugaba en el recreo del colegio o por las tardes con mis amigos en el pabellón. Gracias al fútbol viajo por todo el mundo y veo ciudades preciosas, pero de verdad que siento algo especial cuando vengo a Curtis y sobre todo el volver a sentirme en casa con mi familia, mis amigos y mi gente. La verdad es que me siento orgulloso de ser español, de ser gallego, pero sobre sobre todo siento orgullo al decir que soy de Curtis”, afirmou no seu discurso.

Campión da Champions e da Supercopa de Europa e internacional con España na pasada Eurocopa de Francia, o coruñés comezou a súa carreira en Curtis, pasou polas filas do Ural da Coruña e fichou polas categorías inferiores do Real Madrid. Tras un ano cedido no Espanyol (2014-15), Lucas Vázquez regresou ao club branco na 2015-16.

O salón quedouse pequeno ante tanta expectación por Lucas Vázquez. | Fonte: @futgal

Sobre o último Real Madrid-Dépor do pasado 10 de decembro, que rematou 3-2 tras un gol de Sergio Ramos no tempo engadido, Lucas Vázquez non quixo entrar en polémicas: “Soy simpatizante del Deportivo, por supuesto, pero en el campo defiendo a mi equipo”.