Detido un home en A Coruña por agredir á súa parella nun establecemento comercial

Axentes da Policía Local detiveron en A Coruña a un home por agredir á súa parella nun establecemento comercial da zona de Monte Alto, segundo informa a Xefatura Municipal.

En concreto, sobre as 17,45 horas deste domingo, unha patrulla recibiu o aviso de desprazarse ata o establecemento comercial tras ser alertado de que estaban a atracar unha muller. Á súa chegada, unha cidadá explicoulles que vira un home dando patadas e tirando do pelo a unha muller.

A vítima confirmoulles os feitos, pero negou que se tratase dun intento de atraco. Tamén lles explicou que o seu agresor era a súa parella sentimental e que non era a primeira vez que lle sucedía algo similar.

A muller non presentaba lesións nas partes visibles do seu corpo e rexeitou asistencia sanitaria. A dotación informouno, non obstante, dos trámites para formular a correspondente denuncia, ao tempo que detivo o autor dos feitos que se atopaba no lugar.