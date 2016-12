Augas de Galicia e a UDC colaborarán para o desenvolvemento de prácticas académicas de estudantes

Augas de Galicia, organismo dependente da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, e a Universidade da Coruña (UDC) colaborarán para o desenvolvemento de prácticas académicas extracurriculares na administración hidráulica galega.

Así se recolle no convenio asinado este luns entre o director do organismo autonómico, Roberto Rodríguez, e o reitor da Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde, "no que se concreta que os beneficiarios desta iniciativa serán os alumnos de Enxeñaría de Camiños, Canles e Portos", informa o departamento autonómico.

Tanto Augas de Galicia como a UDC cualifican de "vital importancia" este tipo de colaboracións "que permiten achegar os ámbitos profesionais e o universitario co obxectivo de facilitar a futura inserción laboral dos estudantes", engade.

Mediante este acordo, neste curso académico, un estudante, previamente seleccionado pola universidade, realizará as súas prácticas en dependencias de Augas de Galicia como aconteceu xa con outros estudantes de varias disciplinas relacionadas coa xestión da auga.