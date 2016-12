O novo Centro de día de Redondela (Pontevedra) terá unha capacidade máxima de 40 prazas

O novo Centro de día da localidade pontevedresa de Redondela contará con 40 prazas unha vez que a totalidade das súas dependencias entre en funcionamento, segundo informou a Xunta nun comunicado.

Este luns, o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, e o alcalde de Redondela, Javier Bas, asinaron un convenio de colaboración para a apertura do novo centro, para a construción do cal o Goberno galego destinou 2,3 millóns de euros.

Así, a través do convenio, o Concello cubrirá parte do financiamento dos gastos de funcionamento do centro de atención diúrna, que achegará 2.500 euros por cada unha das prazas que sexan ocupadas por veciños da localidade.

Rey Varela agradeceu a predisposición da Casa do concello de Redondela para impulsar que "este convenio poida saír adiante" e, deste modo, dotar o municipio "dun recurso asistencial moi importante" para as persoas maiores.