Luís Villares nega inxerencia de En Marea na decisión do grupo local de Pontevedra de facilitar o presuposto

O voceiro de En Marea na Cámara, Luís Villares, negou este luns inxerencias da súa formación política na decisión do grupo municipal de Marea Pontevedra de absterse no último pleno da Corporación facilitando a aprobación do presuposto presentado polo goberno local do BNG para o ano 2017.

Villares acompañou ao voceiro de Marea Pontevedra, Luis Rei, nunha rolda de prensa conxunta na cidade do Lérez na que mostrou todo o seu respaldo ao grupo municipal ao tempo que destacou que, tanto neste concello coma en todos, os demais respectan a "autonomía" das agrupacións locais.

Para Luís Villares, a forma de encarar a situación é "algo que nos comprace a todos como movemento político", pois "se traballa de forma coherente en todo o país" na mesma clave". "Estamos moi satisfeitos de que esta posición política permita darlle un xiro social a este concello", ha aseverado.

Segundo explicou, séntese "especialmente orgulloso" de que entre as emendas aprobadas para facilitar a abstención figure a renda social municipal, pois a considera unha cuestión "fundamental" e "todo un éxito" para a cidadanía de Pontevedra.

A pesar de que os xornalistas insistiron en preguntar polo papel do alcalde de Santiago, Martiño Noriega, que instaba a chegar a un acordo Marea-BNG para aprobar os presupostos, Luís Villares limitouse a asegurar que "sentir de En Marea en Galicia é sempre o mesmo, alcanzar solucións de Xustiza Social para o conxunto das institucións onde temos algún tipo de responsabilidade, sexa de goberno, sexa apoiando, sexa criticando".

Luis Rei tamén negou a inxerencia de En Marea no seu cambio de postura. "Somos autónomos e soberanos nas nosas decisións", esgrimiu, antes de agradecer a "comprensión" de Villares, pois "en todo momento" tiveron o seu apoio. "Fóra cual fose a decisión que nós tomásemos", dixo.

"O PRAZO MÁIS CURTO POSIBLE"

O dirixente de Marea Pontevedra tamén destacou que van seguir defendendo" unha das súas liñas programáticas fundamentais como é a remunicipalización de servizos básicos como a auga ou o lixo, a pesar de renunciar á defensa desa emenda.

Rei sostén que, no caso de que o goberno do BNG opte por prorrogar contratos como o da auga, que caduca este ano 2017, insistirán en que, polo menos "sexa polo período máis curto posible".

Esta postura ao facilitar a aprobación do presuposto é, para Luis Rei, unha mostra máis do novo tempo político que se abre para a súa formación, pois, tras unha etapa de "consolidación da confluencia", ábrese un período de "expansión" e "crecemento" no que seguirán "cumprindo co mandato de ser críticos" e afondar na súa liña "propositiva" e de falar con todos, como aconteceu no asunto do presuposto.