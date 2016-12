A Xunta iniciará o mércores a contratación das obras da senda entre A Laracha e Paiosaco

A Xunta iniciará o mércores a contratación das obras da senda entre A Laracha e Paisoaco, segundo trasladou a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, ao alcalde de Laracha, José Manuel López, nunha reunión.

En concreto, publicarase a licitación no Diario Oficial de Galicia (DOG) para comezar as obras antes do verán e rematalas o próximo ano, segundo precisa o departamento autonómico.

En concreto, o Goberno galego, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, realizará unha inversión de máis de 700.000 euros para levar a cabo a execución deste itinerario nun prazo duns seis meses.

Esta actuación forma parte do Plan de Sendas de Galicia na bisbarra de Bergantiños, onde, para o concello de Laracha, se inclúen dous itinerarios. Un construirase na marxe da estrada AC-552, entre A Laracha e Paiosaco e a outra entre A Laracha e O Cancelo.