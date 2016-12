O PPdeG pedirá ao Parlamento que solicite a Fomento a conexión de Lugo cos servizos de alta velocidade

O voceiro do Grupo Parlamentario Popular, Pedro Puy, destacou que a súa formación pedirá no pleno que arranca este martes solicitar ao Ministerio de Fomento a conexión de Lugo cos servizos de alta velocidade ferroviaria, para o que demanda a inclusión de compromisos nos presupostos para

A iniciativa defendida polos populares galegos busca insistir ante o Goberno central na necesidade de acometer, no menor prazo de tempo posible, un proceso de modernización da liña ferroviaria entre Lugo e Ourense, a través de Monforte.

Ademais, demanda o Ministerio de Fomento que de prioridade aos investimentos que garantan a modernización e faciliten a conexión de Lugo cos servizos de alta velocidade ferroviaria, de forma que se garanta que os tempos de viaxe entre Lugo e Madrid se sitúen sobre as tres horas.

Nunha rolda de prensa ofrecida este luns, Pedro Puy tamén explicou que o seu grupo defenderá outra proposición non de lei na que demandará á Consellería de Sanidade que inicie a oferta rutineira da proba do Sida ás persoas de entre 15 e 59 anos que vaian proceder a unha extracción de sangue no seu centro de saúde. Esta medida está prevista no Plan galego anti VIH e outras infeccións de transmisión sexual 2015/2018.

Todo iso, segundo destacou Puy, nun pleno no que terán "especial protagonismo" os asuntos relacionados coa violencia de xénero e a igualdade. "Dende o Grupo popular rexeitamos e condenamos todas aquelas accións de violencia de xénero e avogamos por unha unidade de acción contra esta lacra social, como se viu no último pleno no que se aprobou unha declaración institucional".