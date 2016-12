A voceiro nacional do BNG, Ana Pontón, asegurou que o discurso ofrecido polo rei Felipe XI o pasado 24 de decembro "é tan demodé" como a propia monarquía. "Non me vexo reflectida nin representada como galega", asegurou.

Ana Pontón pronunciouse deste modo nunha rolda de prensa celebrada este luns, na que criticou que o Rei non se referise aos problemas sociais e "abrazase a idea" de que España "está saíndo da crise cando se incrementaron as desigualdades, a pobreza e crece o número de persoas que non chega a final de mes".

Neste sentido, considerou que unha institución como a monarquía "non ten ningún sentido" nun país democrático". "O que vemos é unha mostra máis do esgotamento deste réxime, dun discurso inmobilista, centralista, sen sensibilidade social e que non remata de entender que existe unha pluralidade dende as nacións sen Estado e que é lexítimo que se poida entender o dereito a que os pobos decidan", sinalou.

Ademais, Pontón cualificou como "moi rechamante" que no discurso ofrecido polo Rei "non ocupase nin un só segundo" nin a desigualdade da mulleres "nin o seu síntoma máis grave, como é a violencia de xénero". "Séguenos parecendo alarmante que ás principais institucións nin lles preocupe nin lles ocupe", manifestou.