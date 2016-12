A Asociación BATA celebra o 18 de febreiro en Pontevedra unha xornada para romper estereotipos sobre o autismo

A Asociación para o Tratamento do Autismo BATA organizou para o próximo 18 de febreiro a xornada 'Autismo: Rompendo estereotipos', na que tanto profesionais como familias afondarán sobre "os posicionamentos e criterios preestablecidos acerca do trastorno do espectro do autismo (TEA)".

O evento, de prazas limitadas e ao que poderán asistir tanto socios da asociación como familias e profesionais en xeral, terá lugar no Pazo da Cultura de Pontevedra, onde profesionais en contacto co autismo e usuarios diagnosticados de síndrome de Asperger narrarán as súas experiencias en primeira persoa.

En concreto, as intervencións correrán a cargo da doutora Vino Apok, exdiplomática da ONU licenciada en medicina e con 35 anos de experiencia no autismo, quen falará sobre 'O problema do autismo'; ademais da xestora cultural con síndrome de Asperger Carmen Molina, que dará unha conferencia sobre 'Muller e TEA, dobre estigma'.

Así mesmo, o estudante universitario de máster Teo Santos reflexionarán acerca de 'Experiencias dun Asperger: Da infancia á universidade'; e finalmente María del Carmen López, diagnosticada de síndrome de Asperger na idade adulta xunto ao seu fillo, explicará a súa convivencia diaria con el e as súas dificultades para relacionarse durante o relatorio 'Camiñando entre alieníxenas'.

O próximo 9 de xaneiro abrirase o período de inscrición a estas xornadas, que serán gratuítas para as persoas con TEA e variarán entre 15 e 30 euros para o resto de persoas, segundo sexa a entrada para socios ou non socios, individual ou en grupo, e anticipada ou posterior ao 1 de febreiro. As solicitudes recolleranse a través do correo electrónico administracion@autismobata.com.

"Vai ser un evento moi especial, marcará un antes e un despois á hora de comprender o espectro do autismo, cambiará o enfoque sobre o que implica este termo", destacou a organización desta xornada, que incidiu en que o evento tamén será un espazo no que escoitar a voz, experiencias e reflexións de persoas que están dentro do espectro do autismo.