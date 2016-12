O laboratorio de Medio de Galicia amplía acredítase para ensaios en microbioloxía de augas

O laboratorio de Medio de Galicia, dependente da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, ampliou por primeira vez a súa acreditación a ensaios na área de microbioloxía de augas.

Con este recoñecemento, concedido pola ENAC, o laboratorio reforza a súa capacidade para afianzarse como un centro de referencia estatal na área de medio, tanto no que se refire a tarefas de vixilancia e control de calidade do aire e da auga, coma no referente á investigación aplicada ao campo do medio.

Segundo explicou o departamento que dirixe Beatriz Mato nun comunicado, esta ampliación, ademais de incluír a área de ensaios microbiolóxicos en augas continentais naturais, abrangue os ensaios de mercurio en augas residuais, de fenois en augas naturais e de metais pesados en filtros de soporte de aire ambiente.

Na actualidade, a función principal do laboratorio é a prestación de soporte analítico das actualizacións da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e ten dúas sedes: unha na Coruña, especializada en análise de contaminantes químicos; e outra en Pontevedra, centrada na avaliación do estado ecolóxico das augas naturais.

En 2016 este estudio realizou máis de 100.000 determinacións. Deste total, unhas 80.000 realizáronse en mostras de auga co obxectivo de vixiar o cumprimento da lexislación sobre verteduras e para poder coñecer e avaliar a calidade das augas.