A Xunta completa o pagamento adiantado polas obras de urbanización do Parque Ofimático

A Xunta de Galicia, a través da empresa pública Xestur, completou este luns o pagamento adiantado comprometido ao Concello da Coruña polas obras de urbanización do parque Ofimático mediante a transferencia de 700.000 euros que se suman aos 3,5 millóns aboados con anterioridade, segundo informa a Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

En concreto, sinala que, con este pagamento, se "cumpre" o compromiso alcanzado a través do protocolo asinado co Concello da Coruña o pasado mes de agosto.

Neste acordo, establecíase que a Xunta adiantaría o pagamento das cotas "co obxectivo de garantir a execución das obras que permitirán a concesión das licenzas de ocupación das vivendas protexidas que xa están rematadas ou en fase de rematar, así como os permisos de construción de novas vivendas protexidas por parte das cooperativas".

Pola súa banda, o Concello da Coruña comprometíase a licitar e executar as devanditas obras. Ao respecto, a Xunta afirma que espera que a administración local "cumpra os seus compromisos con celeridade co obxectivo de garantir aos cooperativistas que xa teñen as súas vivendas rematadas o rápido acceso a estas con todos os servizos", engade.