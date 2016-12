O artista asturiano Nacho Vegas participará o domingo 8 de xaneiro no festival solidario 'Implícate 2017', a recadación da cal destínase integramente a financiar os proxectos de cooperación que a organización leva a cabo na India co obxectivo de colaborar na erradicación do infanticidio feminino en Salem e o empoderamiento das mulleres en Tiruchy.

Este festival solidario, que xa vai pola súa duodécima edición, reunirá artistas do mundo da danza, do teatro e da literatura. Presentado por Yolanda Castaño e Monti Castiñeiras, este ano contará tamén coa participación de De Vacas, Marián Bañobre e Rober Adegas, Eli Ríos, Gonzalo Hermo, O Leo e Margarida Lego, entre outros.

Os artistas colaboran de forma desinteresada e o diñeiro recadado destínase integramente a financiar os proxectos da organización Implicadas non Desenvolvemento, unha entidade que se define como "crítica e feminista" de cooperación ao desenvolvemento fundada en 1998 e que basea a súa actividade na busca da igualdade de xénero como piar para o desenvolvemento humano.