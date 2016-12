A Audiencia Provincial de Ourense condena ao Banco Santander a devolver 190.000 euros a unha familia de Xinzo

A Audiencia Provincial de Ourense condenou a devolver 190.000 euros a unha familia de Xinzo de Limia (Ourense), tras anular a subscrición de 38 'Valores Santander', segundo informou o bufete Garriga Abogados.

A condena prodúcese pola comercialización "indebida" no ano 2007 dun produto "complexo e de alto risco", coñecido comercialmente como 'Valores Santander'.

A sentenza é pioneira en Ourense e únese a outras dúas, unha da Audiencia Provincial de Pontevedra e outra da Audiencia Provincial da Coruña, que anulan contratos de subscrición deste produto "tóxico".

Fontes do bufete explicaron a Europa Press que a sentenza (a primeira da Audiencia Provincial de Ourense favorable aos consumidores) constata "vicios de comercialización" e apunta á "nula información documental" no momento da comercialización.

Fronte aos argumentos do banco, que sostivo que o produto era sinxelo, constátase "o carácter complexo do produto" e que a súa venda debía reservarse para "persoas expertas", que non era o caso, aínda que posuísen accións bancarias previamente.

129.000 AFECTADOS

O bufete sostén no seu comunicado que o Banco Santander "colocou 7.000 millóns de euros deste produto a 129.000 españois, "a grande maioría cun perfil aforrador".

Existe xurisprudencia previa e recente que sitúa, ademais, os 'Valores Santander' e os bonos do Banco Popular como produtos análogos, polo que, os primeiros merecerían tamén a cualificación de complexos.

No seu día, o Tribunal Supremo ratificou que a comercialización dos bonos de Banco Popular foi irregular por falta de información axeitada.