O voceiro do PP no Concello de Lugo, Jaime Castiñeira, desvirtuou a proposta de Ciudadanos, de explorar xuntos unha moción de censura ao goberno en minoría da socialista Lara Méndez.

O PP conta con nove concelleiros, dous Ciudadanos, fronte a oito do PSOE, tres de Lugonovo, dous do BNG e un concelleiro de Alternativa Cidadá de Esquerdas.

Castiñeira afeou que se faga "este brinde a sol" e interpreta que se pretende con iso "buscar un protagonismo que non fan a base de propostas".

O popular explicou que para que se puidese sustanciar esa moción de censura serían precisos trece concelleiros, sumando PP e Cidadáns once edís.

"Para unha moción de censura no Concello de Lugo fan falta 13 sinaturas, e non dan as contas. Non paga a pena nin o comentar. É un brinde ao sol", subliñou.

Do mesmo xeito, aproveitou para denunciar a "parálise" que, na súa opinión, se produce no concello, unha parálise "auspiciada" e da que fai "cómplices" a Lugonovo e ao BNG, que votaron pola investidura da socialista Lara Méndez.