Nova concentración en Ferrol para reclamar que non se peche a Galería Sargadelos

Ao redor dun centenar de persoas concentrouse este luns, dende as 19,30 horas, ante a Galería Sargadelos de Ferrol, na confluencia de cálela María e Rubalcaba, para reclamar que o establecemento non peche as súas portas, segundo anunciaron os seus propietarios como consecuencia das diferenzas de criterios que manteñen os franquiciados coa dirección de Cerámicas O Castro e Sargadelos.

Para demandar que non se clausure este establecemento se creou unha plataforma integrada por varias entidades veciñais, sociais e culturais, como a Asociación Fuco Buxán, Asociación de Veciños de El Pilar e A Madalena, así como a Asociación Cultural Medulio.

Precisamente, a presidenta desta última entidade, Elia Rico, foi a encargada de dar lectura a un manifesto en que trasladaron que "a Galería Sargadelos representa para todos algo máis que un comercio de porcelana e venda de libros, representa a nosa mesma entidade, representa a singularidade dun pobo a través das distintas formas de facer e expresarse, de falar e de convivir, de pensar".

En este escrito, tamén han traslado aos presentes que "o proxecto cultural da Galería Sargadelos ha respectado todo tipo actividade, axudando a dinamizar e a reivindicar a cultura", ao mesmo tempo que criticaron que "hoxe nos sentimos máis orfos nunha cidade que non quere ser un deserto".

Elia Rico tamén trasladou aos concentrados que "estamos cansos de ver como a industria, os estamentos e o comercio desta cidade desaparece sen máis rexistro que as portas pechadas e as ventás empapeladas", ao mesmo tempo que salientou que "non nos afacemos a ver os baixos desta cidade sen actividade e ás xentes deambulando polas rúas baleiras".

É por iso que realizou "un chamamento a todas as entidades e agrupacións ademais de ás persoas a título individual para que se unan todos á Plataforma Salvemos Sargadelos Ferrol e que non se baixe a persiana deste espazo emblemático da cidade".

Ademais, tamén se solicitou a intervención do "Goberno municipal, Xunta e dos representantes empresariais para que poidamos seguir contando con este espazo de cultura e liberdade".