A Deputación de A Coruña delega a xestión do Dolmen de Dombate e Forno do Forte

O deputado provincial de Contratación, Patrimonio e Equipamento, Xesús Soto, asinou un convenio co alcalde de Malpica de Bergantiños, Eduardo Parga, para a xestión integral do ecomuseo do Forno de Forte de Buño e outro acordo similar co alcalde de Cabana, José Muíño, con respecto ao Dolmen de Dombate.

Segundo informa o organismo provincial, desta forma, transfírese aos concellos a xestión dos bens culturais de titularidad provincial para que organicen as visitas e servizos de guía; programen actividades; fomenten o estudio e a investigación do patrimonio da zona, ademais de encargarse do mantemento e conservación destes durante o ano 2017.

A institución provincial achegará 120.000 euros aos concellos de Malpica e Cabana de Bergantiños para cubrir os gastos de xestión, cunha partida de 60.000 euros para cada un deles.

Ademais, a Deputación de A Coruña aprobou a renovación dos convenios de xestión dos centros de interpretación do río Mandeo situados en Teixeiro, en Curtis, e Chelo, en Coirós.

O deputado de Contratación, Patrimonio e Equipamento, Xesús Soto, asinou ambos os dous convenios cos alcaldes de Curtis, Javier Francisco Cainzos, e Coirós, Francisco Quintela.