A Xunta aproba os plans de xestión de recursos marisqueros, que por primeira vez inclúen información ambiental

O Diario Oficial de Galicia publicou este venres as dúas ordes polas que quedan aprobados os plans de xestión de recursos marisqueros para o próximo ano, que "por primeira vez" inclúen información ambiental "estandarizada de toda a costa galega".

Segundo informou o Goberno galego, estes datos "obtéñense das mostraxes e do coñecemento do medio que posúe o persoal técnico da costa galega" e que axudarán á "consecución do bo estado ambiental dos ecosistemas mariños".

Así, quedan aprobados os plans a través da publicación deste venres no DOG das dúas ordes, unha relativa ao "plan xeral de explotación marisquera" e outra aos "plans de xestión de recursos específicos".

Estes últimos fan referencia aos plans de especies como "o percebe, equinodermos, solénidos, algas, peneira, anémonas e poliquetos". O total de plans aprobados pola Consellería do Mar ascende a 226, 21 máis que en 2016.

Segundo a Xunta, os documentos establecen "o réxime preciso" para "permitir a explotación marisquera" nas costas galegas a través dunha "serie de normas para realizar a actividade extractiva do marisqueo""baseándose nos "datos e informes científicos dispoñibles".