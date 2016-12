Un policía fóra de servizo e un cidadán logran reter en A Coruña ao autor do roubo nunha xoiaría

Un policía fóra de servizo e un cidadán lograron reter en A Coruña ao autor do roubo nunha xoiaría perpetrado este xoves no Centro Comercial de Catro Camiños, segundo informa a Policía Local. Nos feitos, tamén participou unha muller que conseguiu fuxir tras ameazar ao empregado cunha navalla.

Sobre as 14,00 horas deste xoves, unha patrulla da Policía Local foi alertada do roubo nunha xoiaría. Cando se dirixía ao lugar, foron avisados de que o dependente do local estaba a perseguir os supostos autores do roubo pola avenida de Oza polo que se dirixiron ao lugar. Na rúa Marqués de Amboage, viron como dúas persoas tiñan retida unha terceira.

Estas persoas eran unha policía local fóra de servizo e outro cidadán que saíron á carreira tras o ladrón despois de escoitar os berros do dependente.

Este explicou aos axentes que unha parella lle pediu probar unha cadea e que saíron do local sen que a muller quitase a xoia. Aínda que, inicialmente, o alcanzou, a muller esgrimiu unha navalla polo que conseguiu fuxir.

DETENCIÓN

Aínda así, o dependente seguiulles e observou como, á altura da fonte de Catro Camiños, a muller quitaba a cadea e lla daba ao home mentres subían a un taxi.

Ante os avisos do dependente ao taxista, a parella escapou de novo á carreira fuxindo por direccións opostas. O dependente optou por seguir o home, de 36 anos, por ser o que chegaba a cadea e que, finalmente, foi detido.