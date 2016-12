Angrois.- Gañemos Santander Sí Puede reproba e pide a dimisión do ministro de Fomento e exalcalde da cidade

O grupo municipal de Gañemos Santander Sí Puede pediu a reprobación e a dimisión do ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, exalcalde da cidade, pola súa negativa a comprometerse coas demandas das vítimas do accidente do Alvia agora que forma parte do Goberno central, en contraposición co que fixo en xullo, sendo rexedor santanderino.

A concelleira Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo censurou que non aceptase a comisión de investigación sobre o sinistro, cando, solo uns meses antes, como alcalde de Santander, se comprometeu a esixila ao Executivo central.

Por iso, Gañemos Santander Sí Puede pretende que o Concello de Santander reprobe "a incoherencia e irresponsabilidade do Ministro de Fomento faltando ao respecto ás vítimas e desdicíndose agora como corresponsable do goberno da nación, do que no seu día, esixiu o goberno da nación como alcalde da cidade de Santander".

Busca que a Casa do concello esixa a Fomento "que cumpra co compromiso que solemnemente contraeu ante as numerosas vítimas, como alcalde de Santander, ou no seu defecto, se non cumpre co compromiso contraído, que asuma a súa responsabilidade como servidor público e dimita".

Ademais, quere que o Concello pida desculpas ás vítimas "pola reprobable e irresponsable incoherencia do ministro desdicíndose do que prometeu como alcalde e esixiu ao Goberno do Estado do que hoxe forma parte".