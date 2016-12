A Semana Santa de Ferrol estará presente na Feira do Turismo de Madrid 'Fitur'

O presidente da Xunta Xeral de Confrarías e Irmandades da Semana Santa de Ferrol, Cesar Carreño, asegurou que a Semana Santa desta cidade, declarada de Interese Turístico Internacional, "será presentada en FITUR", o Salón Internacional do Turismo que se celebrá o próximo mes de xaneiro en Madrid.

Nunha entrevista concedida a Cope Ferrol recollida por Europa Press, Carreño asegurou recibiron o convite do concelleiro de Turismo, Suso Basterrechea (FeC), para acudir á próxima edición de 'Fitur', que se inicia o 18 de xaneiro, xunto á delegación do Concello ferrolano.

Tamén trasladou que "o ano pasado" non acudiron a 'Fitur' "non se por qué motivos". Que o concelleiro de Turismo pasado responda", en alusión a Bruno Díaz (PSOE), que ata o pasado 26 de setembro era o responsable desta área de goberno ata a ruptura do bipartito.

Carreño tamén adiantou que as cinco confrarías que conforman o ente que el preside "xa están a traballar para que no mes de abril de 2017 estea todo a punto" para logo incidir en que nesta anualidade "temos moitos aniversarios".

Así, recordou que "hai 250 anos que se deu licenza para que a Confraría do Socorro puidese empezar a construír o seu templo, 230 anos que se abriu ao culto a Igrexa das Angustias ou 125 anos que se estreou a urna do San Entierro, que foi encargada a Urbano Anido.

MONUMENTOS AOS CONFRADES

Noutra orde de cousas, o Concello de Ferrol repuxo ao seu lugar orixinal o monumento aos confrades da Semana Santa, situado na rúa Real, nas inmediacións da Praza de Armas.

A estatua, obra do ferrolano José Louro Gascón, foi arrancada da súa localización o pasado venres, 23 de decembro, e retirada da vía pública por axentes da Policía Local de Ferrol, xa que tras este incidente non ofrecía as garantías de seguridade mínimas para permanecer no lugar.

Tras pasar varios días nas dependencias deste corpo de seguridade, unha cuadrilla de traballadores procedeu á súa instalación, ancorándoa ao pavimento mediante tres bulóns e unha resina de suxeición.

Logo deste incidente, o alcalde ferrolano, Jorge Suárez (FeC), comprometérase a restituír o monumento nun prazo máximo dunha semana, promesa que cumpriu.