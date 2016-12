O Goberno de Vigo acusou á Xunta de "actuar como xuíz" ao declarar a inadmisión da solicitude realizada polo Concello de Vigo de inscribir a Área Metropolitana no Rexistro de Entidades Locais de Galicia, e defendeu que a constitución do ente "é fidedigno" e "legal" e, polo tanto, "continúa a súa andaina".

Nun comunicado, o Goberno vigués, que dixo non ter notificación da resolución da Xunta, sostivo que a Área Metropolitana "foi constituída legal e democraticamente pola mesa de idade, logo de promesa ou xuramento de todos os membros presentes no acto", e elixiuse o seu presidente e vicepresidentes, celebrouse a súa primeira xunta de goberno e tomáronse "decisións".

"A Área continuará a súa andaina porque esta resolución non é óbice para o seu funcionamento e a súa acción", asegurou o Goberno local, antes de apuntar que "resulta incomprensible unha resolución administrativa que aduce e se arroga a capacidade de actuar como xuíz, cando realmente actúa como parte interesada e defensora de intereses concretos".

Nesta liña, mantivo que a resolución "non ten en conta, en absoluto, os documentos remitidos", e, na súa opinión, só representa "o desespero político de Alberto Núñez Feijóo e Alfonso Rueda intentando, unha vez máis, frear o avance de Vigo e a Área, como xa fixeron noutras ocasións".

"Celebradas xa as eleccións autonómicas, Feijóo e Rueda, no seu coñecido amor a Vigo, quitan a careta e atacan ferozmente a esta cidade e a Área, con criterios do PP e, unha vez máis, ignorando as normas, leis, vontade e dereito dos municipios da Área", remarcou o Goberno vigués, que concluíu que "non hai precedentes dun disparate xurídico de tal calibre".