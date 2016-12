Localizan morta no interior da súa casa en Ponte Caldelas (Pontevedra) a unha persoa que levaba desaparecida un mes

Os servizos de emerxencia localizaron unha persoa falecida no interior da súa casa en Ponte Caldelas (Pontevedras). Segundo informou o CAE 112 Galicia, a persoa levaba desaparecida un mes.

O corpo desta persoa foi localizado na tarde deste venres no seu propio fogar, situado na Rúa da Ponte. Un equipo de Bombeiros do Morrazo accedeu á casa pasadas as 15,30 horas.

Ademais dos bombeiros, que tiveron que tirar a porta abaixo para poder entrar ao inmoble, tamén participaron no operativo membros da Garda Civil.