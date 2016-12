A Pesqueira Echalar adquire o paquete accionarial de Copemar en Marfrío

A Pesqueira Echalar adquiriu o paquete accionarial de Copemar en Marfrío, co que ambos os dous grupos puxeron fin á súa colaboración empresarial nesta compañía, que "inicia agora unha nova e ilusionante etapa".

Así o comunicaron este venres o presidente do grupo Marfrío e de Pesqueira Echalar, Pedro Otaegui, e o director xeral do grupo Marfrío, Santiago Montejo; que indicaron que os cambios no conxunto de accionistas se produciron este mesmo mércores.

Tal e como manifestaron, Copemar e Pesqueira Echalar "poñen fin así a unha estreita asociación que levou a Marfrío ata a súa actual posición de liderado no mercado", se ben ambos os dous grupos continuarán traballando xuntos noutros proxectos.