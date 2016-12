A Marea de Vigo mantivo que a decisión da Xunta de non admitir a solicitude realizada polo Concello de Vigo de inscribir a Área Metropolitana no Rexistro de Entidades Locais de Galicia, "confirma que a posición política do PP con respecto á Área é de boicot por un cálculo partidista".

Nun comunicado, o grupo municipal incidiu en que "todas as discrepancias sobre o ámbito do transporte metropolitano deben ser resoltos no ámbito da Área", polo que esixiu que ambas as dúas administracións manteñan unha reunión urxente e non recorran ao "inoperante intercambio postal".

"De existir calquera defecto de forma, hai modos de solucionalo sen chegar aos termos aos que se está a chegar, pero para iso é necesaria vontade política" e estar "por riba de intereses partidistas", incidiu, antes de sinalar que se trata de cuestións que "non está a demostrar o Partido Popular" na posta en marcha da Área viguesa.

Así as cousas, insistiu en que coa "actitude de boicot á Área Metropolitana", o Partido Popular "está a alimentar o uso localista dun instrumento de grande importancia para os habitantes da Área" e converte o alcalde de Vigo, Abel Caballero, "nun mártir innecesario".

Ademais, apuntou que a argumentación da Xunta "senta un precedente moi perigoso á hora da constitución de entes públicos" e reparou en que "é unha grave irresponsabilidade, xa que pode supoñer outra vez a morte do intento de posta en marcha da Área", coa que "moitos servizos poderíanse reconfigurar e mesmo ser xestionados de forma pública".