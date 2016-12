O derbi do Miño para o Breo

Ficha técnica

CB Breogán 87: Josep Franch (11), Rafa Huertas (5), Salva Arco (12), Fakuade (7), Geramipoor (12) -cinco inicial- Lobito Fernández (17), Gilling (7), Iván Cruz (12), Stainbrook (4) e Sergi Quintela (0).

Ourense Provincia Termal 74: Christian Díaz (5), Mitrovic (17), Zarko Jukic (4), Dmitry Flis (13), Fran Guerra (11) –cinco inicial- Kapelan (12), Martín Rodríguez (2), Kyle Hittle (0), Tomás Fernández (0) e Devin Wrigth (10).

Parciais: 25-24, 18-19 (43-43), 17-12, 27-19 (87-74).

Árbitros: Juan Carpallo Miguélez e Asier Quintas Álvarez.

Incidencias: partido da 17ª xornada da LEB Ouro no Pazo Provincial dos Deportes ante máis de 4.000 espectadores, entre eles 200 ourensáns.

O Breo celebra a vitoria no derbi co Pazo. | Fonte: @CBBreogan

Nova edición do derbi do Miño, intenso e disputado como case sempre, nun Pazo espectacular, e que se decidiu no último cuarto, cando o Breogán, con dous bases en pista, puido correr e rachou o partido. Dun 56-54 a pouco máis de 11 minutos, pasouse a un 70-57 tras un parcial de 14-3. Gonzalo García pediu dous tempos mortos case consecutivos no arrinque do último acto, e as triplas de Kapelan (2) e Dmitry Flis achegaronb o COB (74-68), pero Lobito Fernández e Josep Franch sentenciaron para os lucenses: 87-74.

Igualdade máxima nos dous primeiros cuartos, chegándose 43-43 ao descanso. Salva Arco e Rafa Huertas (dous ex do COB) deron unha pequena vantaxe ao Breo no arrinque (15-11), pero Fran Guerra anotou dende 6,75 para poñer o 15-16. Fakuade respostou, máis dúas canastras de Gilling e 25-20. Pero Mitrovic e a primeira canastra de Kapelan no encontro apertaron o marcador tras dez minutos: 25-24.

Seguiu o mesmo guión o segundo acto: igualdade e intercambio de golpes. Devin Wright anotou 6 puntos consecutivos e Natxo Lezcano parou o partido (29-33). Cruz e Christian Díaz intercambiaron acertos dende 6,75, e Matt Stainbrook puxo por riba ao Breo: 41-40. O técnico do COB parou o partido, e igualdade máxima ao descanso: 43-43.

As defensas impuxéronse os ataque no terceiro cuarto. Tripla de Flis e resposta de Gilling. Seguía a igualdade (52-52) tras 26 minutos, pero Breogán acadou un parcial de 8-3 para chegar aos últimos dez minutos con 60-55. Dúas canastras de Franch e Iván Cruz e tempo de Gonzalo García. A máxima vantaxe lucense (70-57) obrigou ao segundo tempo en apenas dous minutos do COB. Reaccionaron os ourensáns coas triplas de Kapelan e Flis, e foi Lezcanbo quen tivo que parar o partido con 74-68. Ourense ofuscouse en ataque, e Breogán xogou máis dinámico con dous bases. Lobito e Franch anotaron, Iván Cruz sentenciou coa súa segunda tripla e Breogán gañou 87-74. Once vitorias na primeira volta para o Cafés Candelas, por dez para Ourense Provincia Termal.