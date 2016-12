O Concello de A Coruña pon en marcha este sábado un dispositivo especial de tráfico pola San Silvestre

O Concello da Coruña porá en marcha este sábado un dispositivo especial de tráfico pola celebración da carreira popular San Silvestre, segundo informou o propio Goberno local. Nesta iniciativa, participarán unhas 3.500 persoas.

A cita da sétima edición desta carreira popular, na que por primeira vez poderán participar novos maiores de 14 anos, comezará ás 17.00 horas no Obelisco e continuará cun percorrido polo litoral coruñés, entre outras zonas.

O trazado dunha soa volta levará aos e as atletas a percorrer, durante 7.000 metros aproximadamente, os Cantóns, Juana de Vega e o Paseo Marítimo ata a entrada á Cidade Vella, á que accederán polas rúas Xullo Portela Ceballos e Metrosidero.

CORTES DE TRÁFICO

Dende aí, pasarán por Maestranza, Porta de Aires, Amargura e Santiago ata alcanzar a meta na Praza de María Pita tras cruzar Porta Real. Debido á carreira, os cortes de tráfico comezarán sobre as 15,30 nos Cantóns, no sentido saída da cidade ata as 19,30 horas.

A proba non afectará, non obstante, ao tráfico en sentido entrada á cidade. O servizo de autobús urbano si experimentará modificacións nalgunhas das súas liñas como a 1, 1 A, 2, 2 A, 17, 23 e 23 A, precisan dende a Casa do concello.