As reservas dos grupos sanguíneos 0 +, A- e A+ atópanse baixas en Galicia

As reservas dos grupos sanguíneos Cero positivo (0 +), A negativo (A-) e A positivo (A+) atópanse baixas na Comunidade galega, mentres que as de Cero negativo (0-) están en nivel bo, segundo a información facilitada pola Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

ADOS recorda que para poder atender as necesidades dos centros sanitarios galegos son necesarias 500 doazóns de sangue cada día, polo que subliña a importancia de acudir a doar de todos os grupos sanguíneos.

Co fin de facilitar a doazón, o próximo luns, 2 de xaneiro, acudirán unidades móbiles do Centro de Transfusión de Galicia aos municipios coruñeses de Noia --diante do Concello--, Negreira --rúa Villa de Negreira--, Ribeira --Praza do Concello-- e Porto do Son --Xuño, diante do cruzamento de Agra--.

Tamén o luns irán unidades móbiles á localidade lucense de Foz --ao lado da Casa do concello-- e ás ourensanas de Lobeira -- xunto ao centro de saúde-- e Bande --diante do Concello--.

Ademais, desprazaranse o día 2 unidades móbiles aos concellos pontevedreses de Marín --xardíns da Alameda--, Mondariz --diante da igrexa-- e Moaña --fronte ao centro de saúde--.