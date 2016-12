Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) despedirá de novo o ano este sábado a mediodía

A localidade de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) volverá despedir este sábado o ano ás 12,00 horas do mediodía coa 'Festa de Toma das Uvas' con xigantes, acrobacias, música e danza.

Segundo informa o Concello de Vilagarcía, está "todo listo" para celebrar este sábado a mediodía "un dos eventos máis importantes e esperados do ano na cidade"; a Festa de Toma das Uvas "coas que os vilagarcianos levan 18 anos adiantando doce horas a entrada no Ano Novo con respecto ás demais localidades de España".

A despedida de 2016 terá lugar ás 12,00 horas deste sábado na Praza de Ravella, onde se tomarán uvas ou gominolas "ao compás das campanadas do reloxo do Concello" e os asistentes "brinden con cava ou batidos", segundo resalta a Casa do concello, que distribuirá gratuitamente a Concellaría de Xuventude.

Non obstante, a celebración comezará xa ás 10,00 horas polo centro da cidade, cando bonecos xigantes da compañía Pablo Martínez Performances percorrerán a rúa Castelao, Praza de Galicia, A Baldosa e Rei Daviña para "ir animando a xente a acompañalos á Praza de Ravella".

Alí a animación musical e infantil dará comezo ás 11,00 horas e o 'speaker', segundo detalla o Concello, irá informando os presentes do desenvolvemento da celebración. Ás 11,45 horas haberá "un espectáculo sorpresa" para despedir o ano, que dará paso ás badaladas.

PREPARACIÓN

Para a festa, a Concellaría de Xuventude disporá de 350 quilos de uvas en bolsiñas coa porción de doce; 401 botellas de cava que se servirá en vaso para o brinde, 700 bolsitas de gominolas e bebibles lácteos.

Como en anos anteriores, a festa conta cos patrocinios de Gadisa, que achega as uvas e o cava; La Metro, que pon as gominolas; Larsa, que serve os bebibles lácteos; Ahituvi, que colabora cos 2.500 vasos de plástico; e Zona Aberta, que se encarga dos labores de embolsado das porcións de uva.