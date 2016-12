Derrotas de Leyma e Marín

Ficha técnica

Melilla 63: Jorge Sanz (5), Suka-Umu (5), Pablo Almazán (3), Edu Gatell (8), Héctor Manzano (3) –cinco inicial- Pedro Rivero (10), Oliver Arteaga (16), Alfredo Ott (10), Eloy Almazán (0), Van Wijk (3) e Alberto Alemán (0).

Leyma Coruña 55: Monaghan (4), Dago Peña (11), Ángel Hernández (2), Sabonis (8), Sergio Olmos (3) –cinco inicial- Javi Lucas (5), Larry Abia (4), Filip Djuran (3), Joan Creus (4), Zyle (8), Mikulic (2) e Pablo Ferreiro (1).

Parciais: 13-10, 13-11 (26-21), 15-13, 22-21 (63-55).

Árbitros: Javier Torres Sánchez e Esperanza Mendoza Holgado. Sen eliminados. Sinalaron 17 faltas a Melilla por 24 a Básquet Coruña.

Incidencias: partido da 17ª xornada da LEB Ouro no pavillón Javier Imbroda.

Dago Peña tenta taponar a entrada de Pedro Rivero. | Fonte: Nuria Rioja (Melilla Baloncesto)

“Case pediría perdón polo partido que fixemos, porque non fomos nos mesmos, pero Melilla tivo parte de culpa”, recoñeceu Tito Díaz tralo encontro. Xogouse ao ritmo que querían os locais, un choque trabado e a media pista, con pouco acerto, e Leyma acabou perdendo 63-55. Os coruñeses, que chegaban con 83 puntos por partido, quedaron en 55, a anotación máis baixa do curso. Un pésimo 4 de 25 en triplas (16%) para os dous equipos, e Leyma cometeu ademáis 18 perdas de balón. Os de Tito Díz rematan a primeira volta sextos con 10 vitorias.

Máis de cinco minutos tardaron os coruñeses en anotar a primeira canastra e Melilla, intenso en defensa, comezou 7-0. Moi pouco acerto nos tiros, pero Larry Abia anotou 4 puntos e Leyma foise achegando paseniño no marcador. Tralos dez primeiros minutos, 13-10. Os erros continuos e o control do rebote defensivo por ambos os dous equipos fixeron que o marcador apenas se movese no segundo acto. Tito Díaz parou o partido con 20-13, e reaccionaron os coruñeses, que chegaron 26-21 ao descanso, sen estrearse aínda dende 6,75.

Melilla volveu máis acertado á pista e abriu unha fenda no marcador (33-23) tras unha tripla de Suka-Umu. Os herculinos reaccionarían con Zyle e a súa primeira tripla (Javi Lucas), e tras un parcial de 0-9 apertaron o choque: 33-32. Pero Oliver Artega rescatou os seus cun parcial de 6-0 e Tito Díaz parou o partido con 39-32. Leyma sumou 34 puntos nos tres primeiros cuartos e o marcador reflectía un 41-34 para entrar nos últimos dez minutos.

Seguiu incómodo o equipo de Tito Díaz, incapaz de atopar o ritmo que máis lle conviña. Melilla seguía impoñendo o control, e cos puntos de Arteaga, Rivero e Ott acadou a máxima vantaxe: 57-42 a 2:30 do final. Chegaron entón as triplas de Dago Peña (2) e Sabonis, e Leyma puido maquillar o resultado ata o 63-55 final.

Ángel Hernández, na defensa de Suka-Umu. | Fonte: Nuria Rioja (@melillacto)

Ficha técnica

Gipuzkoa 83: Ricardo Uriz (7), Jackson Capel (3), Pardina (15), Carlson (19), Slezas (10) –cinco inicial- Lander Lasa (15), Sergi Pino (2), Xabi Oroz (1), Ndoye (8), Simeonov (3) e Niang (0).

Marín Peixegalego 64: Jose Simeón (10), Andrés Miso (2), Tim Derksen (21), Javi Múgica (6), Marc Bauzá (7) –cinco inicial- Mario Cabanas (1), Jason Cain (11), Goyo Adón (6) e Manu Ferreiro (0).

Parciais: 25-14, 17-19 (42-33), 25-16, 16-15 (83-64).

Marín Peixe Galego, xa sen o escolta estadounidense Alec Kobre, caeu 83-64 en Gipuzkoa e sumou unha nova derrota, a sétima consecutiva. Os de Javi Llorente rematan a primeira volta penúltimos na táboa, con tan só 3 vitorias e 14 derrotas. Andrés Miso, que tan só estivo dez minutos en pista, acabou mancado tras unha caída. O vindeiro mércores, visita a Melilla.

Mantivo a igualdade Marín nos primeiros minutos (13-13), pero pechou o primeiro cuarto encaixando un parcial de 12-1 e perdía 25-14 tras dez minutos. Foron o inicio do segundo cuarto os mellores minutos do Peixe Galego, que cun parcial de 2-10 obrigou a tempo local con 27-24. Pero Gipuzkoa volveu abrir oco (35-25) e ao descanso chegouse con 42-33.

Un parcial de 10-0 na reanudación deixou case sentenciado o choque (52-33). Tim Derksen tentaba meter a Marín no partido cos seus puntos, pero Gipuzkoa chegou a máis 22 tras unha tripla de Carlson. No último cuarto, os de Porfi Fisac acadaron a máxima vantaxe (81-52) e os de Javi Llorente maquillaron o resultado cun parcial de 0-10 tras un tempo morto. Ao final, 83-64.