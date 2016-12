Feijóo pide superar “diferenzas ideolóxicas” para chegar a “puntos de encontro” en 2017

O presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, chamou no seu discurso de Fin de Ano a alcanzar "puntos de encontro" por encima de "diferenzas ideolóxicas, territoriais ou xeracionais" para afrontar os "retos" de Galicia en 2017. Feijóo escolleu a Ponte Romana de Ourense como localización para pronunciar a súa mensaxe de Fin de Ano —emitido pasadas as 14,10 deste sábado na TVG—, no que convidou a trasladar a "a vida pública" o "espírito" que existe "cada día nos centros de traballo, investigación e colectivos diversos", onde "os galegos acordan e deciden xuntos" para poder "estar á altura do exemplo" que proporciona "o pobo" de Galicia.

Feijóo elixiu a Ponte Romana de Ourense como localización para pronunciar a súa mensaxe de Fin de Ano 2016 | Fonte: Conchi Paz.

"A dimensión dos retos reclama puntos de encontro. A recuperación ben patente da nosa economía só será irreversible e completa coas medidas adecuadas, a potenciación dos sectores tradicionais, o impulso aos novos e o renacemento da Galicia rural", manifestou Feijóo.

Deste xeito, o titular da Xunta chamou a facer "fronte común" contra a violencia machista porque "contra os verdugos non caben fronteiras partidarias", así como contra a "exclusión social", un "inimigo común que non permite matices nin dúbidas".

Tras iniciar o seu discurso con referencias ás "ideas comúns" e "tradicións" dunhas festas do Nadal que Galicia "vive de diferente maneira" como "en todas as sociedades plurais", Feijóo indicou que "a democracia necesita ser afectiva e efectiva", porque "sen afectos non pasa de ser unha fórmula fría" e "sen eficacia incumpre un dos seus principais propósitos".

"Construímos un país de afectos no que as discrepancias sempre teñen un camiño para chegar ao acordo e onde o acordo nace de normais discrepancias", matizou.

Un "espírito" de "entendemento" que Feijóo desexou que se traslade "á vida pública sen menoscabo dun debate que é enriquecedor". "Non estamos os políticos condenados a entendernos, porque o entendemento non pode ser unha condena. Estamos animados a facelo para estar á altura do exemplo que nos proporciona o noso pobo", apuntou.

DEMOGRAFÍA, FINANCIAMENTO E ESPAÑA

Logo de indicar que "os datos demográficos" esixen "unha reacción política e social unánime", o presidente galego ha manifestado que é "imprescindible" alcanzar "cohesión política" para "conseguir obxectivos internos" e "o peso necesario" de Galicia "en decisións que afectan o conxunto de España".

"Galicia non quere ser máis que ninguén pero tampouco quere ser menos. Non aspira a ningún privilexio pero tampouco os aproba. Avoga por esa nación equilibrada e solidaria que consagra a Constitución feita e referendada por todos", trasladou.

Así, tras reivindicar unha España "cohesionada e articulada" da que Galicia "orgullosamente forma parte", demandou "xustiza e trato ecuánime" para Galicia en materia de "financiamento autonómico ou en infraestruturas como o AVE".

"Economicamente estamos mellor que hai un ano", celebrou Feijóo, aínda que matizou que "os pasos" para "acabar co drama do paro" ou alcanzar "o nivel salarial adecuado" aínda non son todo o "rápidos" que desexaría.

FUTURO

"En datas recentes o pobo galego manifestou a súa vontade nas urnas. Dixo o que era e o que quería ser. Valorou o pasado pero, sobre todo, expresou os seus desexos de futuro", indicou en referencia ás pasadas eleccións autonómicas onde o PP revalidou o seu mandato por terceira lexislatura consecutiva.

Un "futuro" no que, para Feijóo, "se faltase un galego ou unha galega estaría incompleto". "Se non aspiramos a recuperar nese futuro aos compatriotas que traballan fóra sería un mañá truncado. Ninguén é prescindible na Galicia que nos une", matizou.

O presidente galego, que afrontará en 2017 o seu oitavo ano á fronte da Xunta, finalizou o seu discurso co recordo de que Galicia "participa e participou nas grandes aventuras de España, Europa e o mundo" para, tras iso, desexar "os mellor" aos galegos no ano que comeza.

"No bo e no menos bo espero que Galicia siga o exemplo que se dá na maioría das nosas casas. Unha Galicia que afronte os problemas e loite polos seus soños unida. Todos xuntos", rematou Feijóo.