En Marea mostrou a súa "decepción" co discurso de Fin de Ano do titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ao que acusou de ser "un presidente politicamente débil, sobre todo en relación a Madrid, e incapaz de cumprir coa súa palabra".

Nun comunicado emitido este sábado tras a emisión da mensaxe de Fin de Ano de Feijóo, o voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, mostrou a súa "sorpresa" con que o presidente galego "reivindique unha democracia afectiva e efectiva". "Parece que Núñez Feijóo gravou o seu discurso o día dos Santos Inocentes", ironizou.

Deste modo, indicou que "unha democracia afectiva" non permitiría que os pensionistas "perdesen poder adquisitivo" en 2017, que "ningún fogar tivese privación do esencial" para vivir con dignidade" e "aseguraría" que os novos galegos "que pasan as festas na casa non tivesen que marchar de novo a traballar no estranxeiro".

"E por suposto, por afectividade coas vítimas e as súas familias, un presidente sensible e responsable xa tería destituido os cargos de Sanidade investigados por homicidio imprudente por denegar medicamentos a enfermos de Hepatite C", reza o comunicado de En Marea.

E é que, para Villares, a democracia sería "efectiva" se "a AP-9 fose galega a estas alturas", "se o AVE estivese finalizado en 2018, como estaba prometido" ou "se houbese xa un repunte demográfico despois de tanto diñeiro gastado".

"Sorprende que quen este mese fixo o ridículo co Ministro de Fomento rendendo a posición de Galicia na transferencia da AP-9 e nos prazos de execución da AVE, e que sempre se caracterizou pola súa política de recortes sociais, agora reivindique unha democracia afectiva e efectiva", censurou Villares.