Rescatan unha muller en A Cañiza (Pontevedra) que quedou suspendida co seu vehículo nun terraplén

A condutora dun vehículo que quedou suspendido nun terraplén de catro metros logo de sufrir un accidente foi rescatada sen que sufrise lesións, segundo informou o CAE 112 Galicia.

O suceso aconteceu na mañá deste sábado en A Cañiza (Pontevedra), concretamente no lugar de Formigos. Foi a propia implicada quen comunicou ao 112 a situación e indicou que se atopaba no interior co cinto de seguridade posto e que o seu vehículo estaba suspendido no aire, polo que temía que un movemento para abandonalo fixese que o coche se precipitase ao baleiro.

Tras recibir o aviso, os bombeiros desprazáronse ao lugar pero cando chegaron alí os veciños xa axudaran a muller a abandonar o vehículo.