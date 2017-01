Bo tempo pero frío para as cabalgatas de reis

En concreto, a Comunidade irá quedando na influencia das altas presións, centradas no Mar do Norte. Así, espera unha xornada de néboa e nubes baixas nas primeiras horas do día, con ceo pouco anubrado ou despexado pola tarde, aínda que a néboa poderá ser persistente en puntos illados do interior.

Previsión do tempo para o xoves pola mañá e para o xoves pola tarde | Fonte: meteogalicia

Segundo a información de Meteogalicia, o vento soprará frouxo do sueste pola mañá e xirará a este co avance do día. As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente, mentres que as máximas non terán cambios significativos, agás nos vales do interior, onde descenderán.

Así, por cidades, as temperaturas mínimas oscilarán entre os 6 graos de Ourense e Lugo e os 10 de Vigo, A Coruña, Santiago e Pontevedra; mentres que as máximas estarán entre os 17 graos de Vigo e Ferrol e os 9 de Lugo.