Rey Varela anuncia un incremento do persoal de servizos sociais comunitarios na demarcación de Lugo

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, recordou este mércores a aposta da Xunta polo Plan Concertado a través do reforzo dos equipos profesionais dos servizos sociocomunitarios municipais, coa dotación de máis persoal e a mellora das condicións de financiamento.

Esta medida, aprobada no último Consello da Xunta, supón o incremento do 15 por cento do presuposto para o mantemento destes servizos nos concellos da demarcación lucense, o que permitirá na práctica reforzar os equipos sociocomunitarios de Chantada, Friol, Fonsagrada, Ribeira de Piquín e Viveiro.

Rey Varela realizou este mércores unha visita institucional ao Concello de Mondoñedo (Lugo) para analizar coa súa alcaldesa a situación dos programas e servizos de ámbito social e de titularidade autonómica que se desenvolven nesta localidade.

No conxunto de Galicia, a Xunta destinará preto dun millón de euros á contratación de 63 novos profesionais para estes servizos que prestan os concellos, entre traballadores sociais, educadores e psicólogos. A esta cifra hai que engadir outro millón de euros con motivo da actualización á alza dos módulos de cofinanciamento do persoal destes servizos.

Ambas as dúas medidas no seu conxunto supoñen unha suba superior ao 22 por cento nos recursos que destina a Xunta aos servizos sociocomunitarios municipais.

Rey Varela destacou que o obxectivo deste reforzo é "manter un nivel de atención de calidade" e garantir "a efectividade das medidas e programas que a Administración autonómica desenvolve cos concellos para facer fronte á pobreza e á exclusión social".

Por outra banda, o conselleiro explicou que o obxectivo que fixou o Goberno galego para 2017 é consolidar o impulso das políticas sociais, para o que se destinarán este ano 643,5 millóns de euros.