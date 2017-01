A Policía detén en Vigo tres ocupantes dun coche de alta gama, por ameazar cunha pistola outro varón

Axentes do Corpo Nacional de Policía da Comisaría de Vigo detiveron os tres ocupantes dun vehículo de alta gama, todo eles con domicilio na provincia de Pontevedra e de idades comprendidas entre os 42 e 44 anos, como presuntos autores dun delito de ameazas graves, ao apuntar cunha pistola a un cuarto home.

Os feitos tiveron lugar, segundo informaron fontes policiais, na mañá deste martes, cando a sala do 091 recibiu a chamada dun varón que aseguraba ser vítima dun atraco a punta de pistola, na zona da rúa Vía Norte.

A partir dese momento, activouse o protocolo policial para a busca de autores de atraco, e despregouse un operativo 'gaiola', é dicir, tomáronse medidas para pechar as vías de saída da cidade, co fin de interceptar aos sospeitosos, dos que a vítima achegou descrición, así como do coche no que viaxaban.

Unha dotación policial acudiu ao lugar dos feitos para entrevistarse co requirente, quen explicou aos axentes que quedara cunha persoa coñecida nas proximidades dun hospital da rúa Vía Norte. Segundo o seu relato, a persoa que coñecía chegou con outros dous homes nun Mercedes e dous deles baixaron do coche para falar con el.

Ao parecer, trataban de sonsacarle información acerca do paradoiro doutro home, para aclarar a desaparición de certa cantidade do droga. A vítima insistiulles en que non sabía onde estaba esa persoa nin coñecía os seus negocios e, pasados uns minutos, o terceiro sospeitoso saíu do vehículo e apuntou ao home cunha pistola. Ao non conseguir o seu propósito, os homes fóronse do lugar no coche, momento en que a vítima avisou a Policía.

LOCALIZACIÓN DOS SOSPEITOSOS

O despregamento de unidades policiais, no que participaron efectivos de Seguridade Cidadá, Policía Xudicial e da UIP, deu os seus froitos a media mañá, cando interceptaron o vehículo sospeitoso na Avenida de Madrid, con tres persoas no seu interior que respondían á descrición do denunciante.

No rexistro do coche, os axentes localizaron, oculta no interior dunha caixa, baixo o asento do condutor, unha pistola de calibre 8 mm, perfectamente municionada.

Unha vez en comisaría, e tras realizar as oportunas dilixencias, dous dos detidos quedaron en liberdade, mentres que o terceiro pasou a disposición do Xulgado de Instrución número 8 de Vigo. Todos os sospeitosos teñen antecedentes policiais e foran detidos antes.